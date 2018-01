L’OCDE, Israël et le nombre d’heures travaillées.

En 1930, l’économiste britannique John Maynard Keynes pensait qu’en 2030, nous n’aurions pas besoin de travailler plus de 15 heures par semaine. Aujourd’hui, qu’en est-il ? Est-ce que nous nous rapprochons de cette durée ? Et sommes-nous plus/moins productifs ? Une étude de l’OCDE nous apprend qu’entre 1990 et 2012, le nombre d’heures travaillées a diminué, de manière plus ou moins importante, dans de très nombreux pays (mais nous sommes loin des 15 heures par semaine). Les Coréens sont toujours ceux qui travaillent le plus mais leur nombre d’heures travaillées a beaucoup baissé, contrairement à la Turquie ou aux Etats-Unis par exemple. Israël est, quant à lui, le seul pays de l’étude pour lequel le nombre d’heures a augmenté. Lire la suite sur israelvalley.com