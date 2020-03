L’Israélienne TEVA va faire don de 6 millions de comprimés d’hydroxychloroquine

La société israélienne mondiale Teva Pharmaceutical Industries fait don de plus de 6 millions de doses de comprimés de sulfate d’hydroxychloroquine à des hôpitaux à travers les États-Unis pour répondre à la demande urgente de ce médicament comme cible d’investigation pour traiter COVID-19.

Le sulfate d’hydroxychloroquine est approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour le traitement du paludisme, du lupus érythémateux et de la polyarthrite rhumatoïde.

Le médicament fabriqué par Teva n’est pas approuvé pour une utilisation dans le traitement de COVID-19. Cependant, il est en cours d’investigation pour son efficacité contre le nouveau coronavirus et a été réclamé par des responsables du gouvernement américain pour être mis à disposition à des fins de test.

«Immédiatement après avoir appris les avantages potentiels de l’hydroxychloroquine, Teva a commencé à évaluer l’approvisionnement et à acquérir d’urgence des ingrédients supplémentaires pour fabriquer plus de produits tout en prenant des dispositions pour tout ce que nous devions distribuer immédiatement», a déclaré Brendan O’Grady, vice-président exécutif de Teva. , Commercial Amérique du Nord.

Un approvisionnement à l’échelle mondiale

«Nous nous engageons à aider à fournir autant de comprimés que possible sans frais, car la demande pour ce traitement s’accélère.» O’Grady a déclaré que la production supplémentaire de comprimés de sulfate d’hydroxychloroquine est également évaluée et augmentée par la suite avec des matériaux qui sont envoyés à Teva par son fournisseur d’ingrédients.

Teva expédiera 6 millions de comprimés par le biais de grossistes aux hôpitaux d’ici le 31 mars, et plus de 10 millions d’ici un mois. La société examine également l’approvisionnement en hydroxychloroquine et en chloroquine à l’échelle mondiale pour déterminer s’il existe des possibilités supplémentaires d’approvisionnement et d’accès pour les patients.

Teva est un leader mondial des médicaments génériques et spécialisés avec un portefeuille composé de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Teva fournit plus de 10% de l’approvisionnement américain en médicaments, fournissant aux patients américains environ 1 prescription sur 7.

SOURCE : Israel21c