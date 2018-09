L’actrice israélienne Natalie Portman a enflammé le tapis rouge de la Mostra de Venise le 4 septembre 2018 pour la montée des marches du film Vox Luz. Coiffure hollywoodienne, smoky-eye fumé sur les yeux et décolleté profond, elle est plus femme fatale que jamais……Détails et Photos…….