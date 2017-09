L’Israélienne Gal Gadot revient en Wonder Woman dans le film « Flash » !

Pendant le Comic-Con de San Diego de cette année, Warner Bros. a dévoilé à travers un logo que le film Flash ne sera pas un standalone finalement, mais une adaptation de la mini-série de comics « Flashpoint »……..Détails……….

Pour ceux qui ne le savent pas, Flashpoint raconte l’histoire de Barry Allen qui se réveille et se retrouve dans un autre univers.

Dans cet univers, certains héros (comme Batman) ont des identités différentes, d’autres ont complètement disparu et ceux qui sont restés en vie ont une relation difficile les uns avec les autres.

Plus tard, il découvrira pourquoi cet univers existe et doit trouver un moyen de revenir dans le passé pour sauver sa mère.