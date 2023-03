L’israélien qui communique avec ses vaches en musique

La toile nous offre son lot de moments insolites, de moments un peu fous ! Il faut dire qu’on ne s’en lasse pas et que souvent cela tombe à point nommé pour nous aérer l’esprit. C’est sans doute ce qu’a voulu proposer le saxophoniste israélien Elad Gellert avec son troupeau de vaches. Détails et Vidéo.

Multi-saxophoniste basé à Tel Aviv, ce dernier s’appuie sur ses bases en jazz et a étendu son son à la musique funk, rock, afro-éthiopienne et même à la beatbox de saxophone. La page Instagram d’Elad Gellert, vise à diffuser inspiration et joie dans la musique. Elle connaît un succès grandissant et se développe tous les jours. Ses vaches en témoignent…

Le musicien collabore avec de grands musiciens d’Israël et du monde entier. Ensemble, ils créent un contenu amusant et parfois éducatif avec beaucoup d’humour. Voilà le sens de cette vidéo où il communique avec un troupeau de vaches en jouant du saxophone dans un pré !

L’enseignement occupe une place importante dans la vie d’Elad Gellert, où il transmet les connaissances acquises au cours de ses études de baccalauréat en beaux-arts à la New School for Jazz de New York et de sa maîtrise en interprétation jazz à l’Académie de musique et de danse de Jérusalem.

Actuellement, il intervient auprès d’étudiants privés en Israël et dans le monde entier via Skype.

Source Music Covers Creations