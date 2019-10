L’Israélien Dudi Sela interrompt son match en raison de Kippour

Dudi Sela, le meilleur joueur de tennis en simple masculin israélien, a quitté le terrain au milieu de la partie (quart de finale) à l’Open de Wuhan en Chine vendredi en raison du début imminent de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif.

Dudi Sela avait demandé que le match soit avancé en raison du jeûne qui débutait au coucher du soleil vendredi, mais sa demande aurait été refusée et il ne lui restait plus assez de temps pour terminer le match avant la journée du jeûne. Il s’est donc retiré et a été éliminé du tournoi. Sela perd 34 000 $ en prix et la chance de gagner 90 points.

Le joueur de 32 ans, classé 77e au monde, a perdu le premier set 6-3 contre l’ukrainien Alexander Dolgopolov, avant de gagner le second 7-5, assurant ainsi un troisième set décisif…dont on ne connaitra jamais l’issue.

Huit minutes après le début du troisième set, Sela a informé l’arbitre de sa décision de se retirer du match et a quitté le terrain.

La ministre « honorée de rencontrer Dudi Sela »

Miri Reguev, la ministre israélienne de la culture et des Sports a fait paraitre une réaction sur sa page Facebook :

« Je suis enchantée d’apprendre que vous avez interrompu votre match si important pour le respect de cette journée de Kippour. Vous avez démontré que vous êtes non seulement un grand joueur de tennis mais aussi un homme avec des valeurs. Que le Créateur vous bénisse et reste à vos côtés tout au long de votre carrière. Je serais très honorée de vous rencontrer à votre retour au pays ».