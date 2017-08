L’Israel Air Force a un nouveau commandant, le Général Amikam Norkin….

Le général Amikam Norkin a officiellement pris ses nouvelles fonctions de commandant de l’armée de l’air Israélienne (IAF) lundi (photo ci-dessus), succédant au Général Amir Eshel, qui prend sa retraite après 40 ans de bons et loyaux services au sein de Tsahal……Détails……..

La cérémonie s’est déroulée dans la base Tel-Nof, une base de l’armée de l’Air située dans le centre d’Israël.

Le chef d’état-major de l’armée Israélienne, le Général Gadi Eizenkot, était présent en companie d’un certain nombre d’anciens commandants de l’IAF, ainsi qu’un invité venu de l’étranger, le chef d’état-major de l’armée de l’air Américaine, le Général David Goldfein, qui a remis au Général Eshel la médaille du mérite au nom de l’Armée américaine.

La médaille du mérite est attribuée à des personnes qui ont excellé dans leurs rôles et qui ont réalisé des actions notables, qu’ils soient membres des forces armées Américaines ou qu’ils soient des représentants politiques et militaires de pays étrangers.