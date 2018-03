L’Islande souhaite appliquer, 70 ans après la Shoah, une loi du IIIè Reich !

Les présidents des groupes de coordination des communautés juives de Suède, du Danemark, de Norvège et de Finlande ont publié mardi un avertissement adressé à tous les députés islandais en réaction à la présentation, le mois dernier, d’un projet de loi proposant d’interdire toute circoncision non médicale des garçons de moins de 18 ans en Islande, une nation insulaire scandinave d’environ 300 000 personnes comptant quelques centaines de Juifs et de Musulmans.

Des parlementaires de quatre partis représentant 46 % des sièges au Parlement, dont le parti au pouvoir, ont co-signé le projet de loi.

Si le projet est adopté, « l'Islande serait le seul pays à interdire l'un des rites les plus fondamentaux, sinon le plus fondamental de la tradition juive des temps modernes », ont écrit Aron Verständig, Dan Rosenberg-Asmussen, Ervin Kohn et Yaron Nadbornik dans la lettre.