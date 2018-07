Lisière de la bande de Gaza: des points blancs dans la nuit

Des points blancs dans la nuit. Voilà à quoi ressemble un lancer de ballons incendiaires, filmé depuis Gaza. Ces images ont été capturées par un habitant de la bande de Gaza et diffusées sur les réseaux sociaux arabes.

Ces points blancs sont le nouveau mode opératoire du Hamas à Gaza. Chaque jour (et chaque nuit), dans l’indifference la plus totale de la communauté internationale, des dizaines voire des centaines de cerfs-volants incendiaires sont lancés en direction d’Israël par des gazaouis. Des centaines d’hectares sont déjà partis en fumée. La faune et la flore du pourtour de la bande de Gaza ont été réduites en cendres.

Sur la vidéo ci dessous, on aperçoit des lueurs dans le ciel. Autant de danger potentiel qui s’abattront quelques kilomètres plus loin dans les champs et les forêts israéliens. Pionniers en la matière, les Palestiniens ont inventé depuis quelques mois, le terrorisme écologique.