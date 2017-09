L’Iran veut contrer l’influence d’Israël au Kurdistan©

Le Général turc Hulusi Akar reçoit en grandes pompes le Général Muhammad Hossein Bagheri, chef d’Etat-Major iranien, à Ankara. Une première.

L’Iran conserve l’œil vigilant quant à l’influence israélienne au Kurdistan

DIYARBAKIR, Turquie — Alors que l’Iran fait de plus en plus entendre la voix de son opposition contre le référendum à venir (25 septembre) sur l’Indépendance du Kurdistan en Irak, les spéculations se font plus nombreuses quant aux véritables préoccupations de Téhéran à ce sujet.