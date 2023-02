L’Iran veut cibler des personnalités juives dans le monde

L’Iran a « cartographié » la diaspora juive pour mener une campagne d’assassinat. des personnalités juives seront visées. L’opération serait déclenchée si Israël attaquait ses installations nucléaires. Ces révélations inquiétantes proviennent d’une chercheuse juive qui a rencontré l’ayatollah Khamenei au journal « The JC ».

Le plan effrayant a été révélé lors d’une réunion de haut niveau à Téhéran. Cette rencontre impliquait l’identification de personnalités juives clés et la détermination de « comment frapper et où ». Les commandos d’assassinat seraient déployées si Israël attaquait un jour l’Iran, lui a-t-on dit. De sorte que « la diaspora aurait une très mauvaise surprise ». Ce complot de vengeance a été révélé à Catherine Perez-Shakdam. C’est l’une des rares occidentales à avoir été reçue par le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

Khamenei ne semblait avoir peur que d’une seule chose – une attaque israélienne, a-t-elle dit. Et d’ajouter: « Il croit aux menaces de Netanyahou. Il sait pertinemment que, pour l’instant, Israël est supérieur sur le plan militaire. » Elle a également rencontré Qasem Soleimani, le cerveau terroriste tué dans une attaque américaine il y a trois ans ainsi qu’Ebrahim Raïssi, le président ultra conservateur.

Elle n’a pas révélé son appartenance à la communauté juive

À l’insu du régime despotique, Mme Perez-Shakdam n’a pas révélé son appartenance à la communauté juive. Cette analyste du Moyen-Orient est également chercheuse à la Henry Jackson Society. Elle a contribué à des sites web pro-iraniens et à la chaîne de télévision de propagande russe RT. Elle a déclaré avoir obtenu cet accès de haut niveau via l’homme qu’elle a appelé « le Dr Goebbels de l’Iran », feu Nader Talebzadeh. C’est lui qui a dirigé des campagnes de propagande et l’a approchée en tant qu’amie et alliée.

C’est lors d’un événement fermé que ce dernier a organisé en Iran, qu’elle a dit avoir été informée du plan. Il s’agit « d’identifier toutes les ONG importantes dirigées par des Juifs, qui œuvrent dans différends secteurs d’activités. Les rabbins importants sont aussi répértoriés. Les iraniens voulaient comprendre leur influence et où ils vivaient avec leurs familles afin de les cibler ». Talebzadeh, a-t-elle déclaré, était explicite sur le fait que la cartographie était une préparation au meurtre pour faire « payer un prix à la diaspora ».

En novembre, le directeur général du MI5, Ken McCallum, a déclaré que dix complots d’assassinat iraniens avaient été déjoués au Royaume-Uni en l’espace d’un an. Mais il n’a pas précisé si des personnalités juives avaient été visés.

Sécuriser les écoles et les synagogues

Ces révélations vont augmenter la pression sur le gouvernement américain afin de proscrire les Gardiens de la révolution iranienne (CGRI) en tant qu’organisation terroriste.

Un porte-parole du Community Security Trust a déclaré : « Nous savons depuis de nombreuses années que l’Iran est impliqué dans la planification du terrorisme contre les communautés. Mais il est tout à fait terrifiant de l’avoir énoncé de manière aussi claire et détaillée. Lorsque les gens demandent pourquoi les écoles et les synagogues juives ont besoin de sécurité, cette révélation est une grande partie de la réponse.

SOURCE : The Jewish Chronicle