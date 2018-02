L’Iran menace de quitter l’accord sur le nucléaire s’il n’en reçoit aucun bénéfice économique

L’Iran pourrait se retirer de l’accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 s’il n’en perçoit pas les avantages économiques, a fait savoir jeudi le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

"Si la politique de confusion et d'incertitudes sur le JCPOA (accord nucléaire) continue, si les entreprises et les banques refusent de travailler avec l'Iran, alors nous ne pourrons pas rester dans un accord qui n'a aucun avantage pour nous" a déclaré M. Araqchi dans un discours au Royal Institute of International Affairs à Londres, cité par Press TV.