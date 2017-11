L’Iran et le Hamas éternels alliés contre Israël

Comme une répétition historique, l’Iran s’ingère une fois de plus dans les affaires intérieures des Palestiniens. Une intrusion qui ne présage rien de bon pour la « réconciliation » du Hamas et du Fatah, la faction du de l’Autorité palestinienne que dirige le président Mahmoud Abbas. Ce retour de l’Iran dans les affaires palestiniennes et sa présence régionale accrue au plan politique et militaire, n’est pas de bon augure pour la stabilité du Moyen-Orient. Lire la suite sur jforum.fr