L’Iran accélère son développement d’un système de propulsion nucléaire

L’Iran a décidé d’accélérer le développement d’un système naval de propulsion nucléaire, en partie en réponse à la position de plus en plus “hostile” de Washington vis-à-vis de l’accord sur le nucléaire iranien, a rapporté dimanche le journal Financial Tribune.

L’Organisation de l’énergie atomique d’Iran (AEOI) a déclaré que le développement d’un système de propulsion nucléaire faisait partie de l’agenda national depuis un certain temps déjà.

L’accélération de ce programme pourrait cependant être liée à l’approche adoptée par les Etats-Unis vis-à-vis de l’accord international sur le nucléaire iranien qui a été signé en 2015, a déclaré selon la presse Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’AEOI. Lire la suite sur lemondejuif.info