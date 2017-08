L’Iran a financé les troubles au Mont du Temple

On affirme que la République d’Iran a fourni des sacs de nourriture aux manifestants protestant contre les mesures de sécurité sur le Lieu Saint. Question mettant les services de sécurité sur la brèche : comment sont-ils entrés sur la rive ouest du Jourdain?

Tirs de gaz larimogènes pour disperser les manifestants danbs la vieille ville de Jérusalem le 27 juillet 2017. (AFP Photo/Ahmad Gharabli)

La République islamique d’Iran a, selon tous les indicateurs, l’Iran a fourni de l’aide aux manifestants palestiniens qui se sont rebellés contre les mesures de sécurité sur le Mont du Temple à la fin du mois dernier.

Cette aide comprendrait des boîtes de nourriture et de boissons, qui sont parvenues avec un flyer attaché qui décrit le Dôme du Rocher et une citation attribuée au Guide Suprême d’Iran, Ruhollah Khomeini, où on peut lire : « Avec l’aide d’Allah, la Palestine sera libérée. Jérusalem (Al Quds) est à nous ».

Alors que les médias palestiniens publient des reportages sur la livraison de ces paquets de nourriture par un mouvement de jeunesse iranien, un responsable des renseignements palestiniens a déclaré qu’il est évident que le régime iranien est le marionnettiste qui tire les ficelles de cette aide soudain « providentielle ».

« Il est évident pour nous que le régime de Téhéran, au moyen de son bras long (les réseaux des Brigades Al Quds de Qassem Soleimani), est derrière cette opération de restauration des manifestants », a déclaré ce responsable des renseignements au quotidien Israel Hayom dans un article publié mardi.

« Les sommes que cela représente sont de l’ordre de millions de shekels et les Iraniens ont trouvé une brèche pour tirer les bénéfices (marrons du feu) et envoyer un message au public palestinien juste sous le nez d’Israël, pour dire que c’est l’Iran qui prend soin d’eux. Le flyer attaché à tous les paquets de nourriture et les citations de Khamenei font savoir clairement qui se trouve derrière ces paniers de nourriture ».

امیر طاها صالحی @Taha_salehi20

توزیع شیرینی و بسته های غذایی مردم ایران بین جوانان مقاوم فلسطینی در مقابل #مسجد_الاقصی

همراه با جمله رهبری:#فلسطین_سوف_تحریر#القدس_لنا

4:56 PM – Jul 29, 2017

Un autre responsable palestinien a déclaré à Israel Hayom qu’alors que l’AP était au courant de cet effort iranien d’infiltration, ses services de renseignements ne l’ont pas notifié à leurs homologues israéliens, à cause de la décision du Président Mahmoud Abbas de geler la coopération sécuritaire en protestation contre les mesures de sécurité placées sur le Mont du Temple, à la suite de l’attentat terroriste du 14 juillet sur les lieux saints, alors que trois Arabes Israéliens ont tiré pour tuer sur deux officiers de police israéliens, avec des armes transférées clandestinement à l’intérieur de la Mosquée Al Aqsa.