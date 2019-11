Lionel Messi encore sous la pression palestinienne pour le match Argentine-Uruguay du 19 novembre en Israël

Des activistes pro-palestiniens ont encore appelé les équipes de football d’Argentine et d’Uruguay à ne pas se rendre en Israël le 19 novembre prochain pour un match amical opposant les deux équipes. Lionel Messi, la légende du football et la superstar uruguayenne, Luis Suarez sont attendu de pied ferme par les supporter israéliens d’autant que l’Argentine avait deja annulé un match amical contre Israël en juin 2018 juste avant la coupe du monde 2018, il y a un an et demi…Lire la suite sur tel-avivre.com