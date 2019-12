L’invention israélienne qui élargit le champ de vision des conducteurs

BrightWay Vision a développé un système qui élargit le champ de vision des conducteurs, ou des véhicules autonomes du futur, quelles que soient les conditions météorologiques et d’éclairage.

La start-up israélienne BrightWay Vision veut supprimer le danger lié à la conduite de nuit ou en conditions météorologiques. Des situations qui provoquent une mauvaise visibilité.

Pour Ofer David, fondateur et PDG de BrightWay : « J’ai commencé à développer la technologie chez Elbit, où nous avions une expertise dans les systèmes de vision nocturne et les systèmes d’observation à longue portée à des fins militaires ».

De plus, BrightWay utilise la technologie de Tirat Carmel, créée en 2011. C’est une technologie de vision qui peut contribuer à réduire le nombre d’accidents dus à la mauvaise visibilité sur les routes, au faible éclairage, à l’éblouissement dû à la pluie et à la neige et à l’approche des phares.

Des images à au moins 250 mètres

Le système utilise une technologie dite de vision à grille. Elle comprend une caméra avec une puce placée sur le pare-brise, derrière le rétroviseur. A l’avant de la voiture, à l’intérieur d’une des sources de lumière, une onde infrarouge est placée. Elle balaye constamment l’environnement et interagit avec la caméra.

En allumant et éteignant continuellement, la caméra contrôle l’intensité de la lumière et la portée de la vision. Alors que la portée moyenne de la vision des phares se situe entre 50 et 120 mètres, la technologie de BrightWay permet aux conducteurs d’obtenir des images à au moins 250 mètres à l’avant. Cela fonctionne dans toutes les conditions d’éclairage.

Un écran à l’intérieur de la voiture montre les images que l’ordinateur de la voiture reçoit. Voilà qui permet au conducteur d’identifier des objets et des personnes que l’œil humain ne pourrait pas voir autrement.

SOURCE : Albert SOUED