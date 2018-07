L’Institut français d’Israël propose : « Un été de cinéma israélien ».

L’Israel Film Fund et l’Institut français d’Israël proposent pour la deuxième année consécutive « Un été de cinéma israélien – en français » ! 8 films israéliens en version originale sous-titrée en français seront programmés cet été à partir du 15 juillet à la cinémathèque de Tel Aviv.

Et pour la première fois, une sélection de 3 de ces films sera également projetée à la cinémathèque de Jérusalem en août et en septembre. L’occasion pour les francophones, qu’ils soient résidents ou touristes, et pour tous les amoureux du cinéma et de la langue française, de découvrir ou redécouvrir, l’actualité du cinéma israélien.Lire la suite sur israelvalley.com