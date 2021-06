L’insolence des Derhy, Gafni et Litzman. Par Rony Akrich

Mrs Gafni, Litzman et Derhy, dignes représentants de la caste ultra-orthodoxes en Israël, ont publiquement insulté, condamné, menacé et damné l’éventuel nouveau gouvernement tout comme Naphtali Benett, probable 1er ministre de l’Etat d’Israël.

L’insolence des cultes. Eux seuls (les orthodoxes), nous le savions déjà, sont mandatés à traduire et à expliquer l’utilisation des lois et des commandements, leur religion s’affirme comme conceptrice de l’être humain et revendique naturellement le droit à la génération politique et morale de la société.

Cette exigence adjure les hommes à devenir croyants et faire en sorte qu’ils se soumettent aux seuls représentants sur Terre, de l’Autorité divine. Lorsque la religion devient fondamentaliste, elle redoute toute remise en question de son pouvoir sur l’âme de ses fidèles ainsi que sur les organisations politiques et doctrinales, elle n’accepte aucune opposition au nom de la Vérité absolue car elle seule en est la dépositaire.

L’autorité qui lui est conférée et dont dépend sa légitimité lui permet de refouler et de briser les mécréants et autres infidèles contestataires qui incarnent, à ses yeux, le Mal absolu. Ainsi le confessionnel et le culte s’instituent en appareil d’état spirituel et temporel transcendant le jugement des hommes: la théocratie ne pouvant se fondre dans la démocratie.

La prédominance des esprits

La religion est un appareil de pouvoir, il lui faut s’accorder avec la mutation des civilisations pour en maitriser les développements et assurer sa prédominance sur les esprits. Il est pourtant plus que nécessaire à notre époque d’ouvrir et d’interpréter les Écritures qui constituent les fondements de la foi inébranlable vers une discussion rationnelle, moins mystique et moins messianique.

L’effort, demandé ici, est un besoin existentiel afin de donner une expression d’actualité et une réponse appropriée aux questions brûlantes d’aujourd’hui. Peut-être que le moment est venu, peut-être entendrons-nous d’autres voix, peut-être que la mosaïque israélienne peindra pour nous tous ensemble un paysage plus lumineux, plus radieux, plus chaleureux et unificateur, « let it be »?

Se retrouver dans l’opposition signifie qu’il y a péril en la demeure pour les gardiens d’une telle foi. Elle se revendique comme seule propriétaire des doctrines salutaires, naturelles et incontestables; si jamais sa sphère d’influence venait à être compromise ou bien qu’elle ne sache plus quoi répliquer aux changements sociologiques et financiers des communautés sur lesquelles elle aspire à imposer sa tutelle spirituelle, cela entrainerait pas à pas mais inévitablement sa dérive fondamentaliste.

Accepter la controverse

La mise en retraite du radicalisme religieux annoncerait son éloignement de la vie politique et sociale et son transfert vers les sphères uniques de la vie privée. Ou bien elle déciderait d’adopter une attitude prête à relever le défi d’une évolution qui se manifesterait par une correction, dans un sens favorable, des nouvelles aspirations populaires et nationales.

Et pourtant, nous savons pertinemment qu’une religion d’opinions autonomes sans limites d’excellence, ni ascendant sur les consciences est rationnellement impossible. Mais nous souffrons trop souvent de voir cette religion, comme beaucoup d’autres, ne pas accepter la controverse d’où qu’elle vienne et attaquer toute émancipation de l’opinion. Certaine de l’unicité de sa foi, une foi unique, incomparable et sacro-sainte, elle restera l’interprète exclusif de l’Authenticité divine.