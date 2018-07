L’industrie israélienne de cyber-sécurité a exporté pour $3,8 milliards en 2017.

La Cyberweek, conférence annuelle sur la cyber-sécurité s’est tenue à l’Université de Tel-Aviv du 17 au 21 juin 2018 et a réuni plus de 9 000 participants de 60 pays. Organisée par le Centre Blavatnik de recherche interdisciplinaire sur la cyber-sécurité de l’Université et présidée par son directeur, le Prof. Itzhak Ben Israël, en coopération avec et la Direction nationale israélienne pour la Cyber-sécurité auprès du Cabinet du Premier Ministre, la Cyberweek est l’un des plus grands rendez-vous internationaux entre experts en cyber-sécurité, et réunit industriels, startups, investisseurs, universitaires, diplomates et autres responsables gouvernementaux.Lire la suite sur israelvalley.com