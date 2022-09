Le bureau central des statistiques a publié les données pour le mois d’août 2022. L’indice des prix à la consommation a baissé de 0.3%, ce qui revient quand même à une augmentation de 4.6% entre août 2021 et août 2022. Les domaines dans lesquels les prix ont le plus diminué sont les transports, l’habillement et les télécommunications. Lire la suite sur lphinfo.com