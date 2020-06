Le nouveau rapport « Jérusalem : faits et tendances » publié récemment contient des données surprenantes sur l’évolution démographique à Jérusalem. Ainsi, la population de la capitale de l’Etat Juif est désormais deux fois plus grande que celle de Tel Aviv et s’élève à 919 400 habitants. 555 800 sont Juifs (62%) et 349 600 Arabes (38%) dont 96% de confession musulmane et 4% chrétiens.