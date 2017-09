L’incroyable discours à l’ONU d’un Palestinien pro-israélien : “L’Autorité palestinienne est le plus grand ennemi du peuple palestinien”

Le fils d’un des fondateurs du Hamas, Mosab Hassan Yousef, ancienne “taupe” du Shin Bet israélien, a dénoncé lundi l’illégitimité de l’Autorité palestinienne.

“Je prends la parole au nom de l’ONG UN Watch. Je m’appelle Mosab Hassan Yousef. J’ai grandi à Ramallah en tant que membre du Hamas. J’adresse mes paroles à l’Autorité palestinienne, qui prétend être le “seul représentant légitime” du peuple palestinien”, a-t-il déclaré lors d’une prise de parole devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

2. Mosab Hassan Yousef just took the floor under the U.N. human rights council’s notorious anti-Israel agenda item & called out PLO’s lies. pic.twitter.com/RR5q8AuJJh

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) 25 septembre 2017