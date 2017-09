L’impressionnante résilience économique israélienne.

Disposant d’une législation spécifique pour l’encouragement du capital et de la R&D industrielle, l’Etat d’Israël cherche à offrir les conditions optimales du soutien aux entreprises étrangères désireuses d’investir en Israël. A travers une série de mesures d’incitation et d’avantages, l’Etat d’Israël encourage l’investissement international et local, tout en offrant des subventions spéciales, des taux d’imposition réduits, des exonérations d’impôts et d’autres avantages fiscaux fixés par la loi. En conséquence, Israël possède une économie solide et en pleine croissance, avec une excellente notation de crédit et une progression rapide des investissements directs étrangers (IDE).

Une économie robuste et sécurisée pour les investisseurs

Israël est le pays qui a le mieux résisté à la crise de 2008, en comparaison avec les autres pays membres de l’OCDE, selon tous les paramètres majeurs évalués : ratio dette publique/PIB, équilibre de la balance des paiements, déficit budgétaire, croissance du PIB, etc.

La résilience économique israélienne permet aux investisseurs d’avoir un sentiment de sécurité pour leurs investissements. En outre, le IMD a placé en 2013 Israël à la 1ère place dans le monde pour la politique de sa banque centrale. C’est la 4ème année consécutive qu’Israël fait partie du top cinq. Par ailleurs, Israël a été classé 4ème pour la résilience de son économie.