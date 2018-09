L’impact du Brexit pour les investisseurs d’Israël en Grande-Bretagne.

Alors que la Grande-Bretagne est confrontée au Brexit et à la menace imminente d’évacuation des institutions financières vers d’autres supports, son gouvernement intensifie ses efforts pour susciter l’intérêt de nouveaux investisseurs et demande aux institutions financières et entreprises israéliennes d’investir dans des centaines de projets énergétiques au Royaume-Uni, axés sur le secteur de l’énergie propre.Lire la suite sur israelvalley.com