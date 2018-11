L’imam Abou Ayada : « Attachez-moi à un missile et tirez-le sur Tel-Aviv »

Le 16 novembre 2018, cheikh Hussein Abou Ayada, chef du département des tribus et de la réconciliation au ministère de l’Intérieur du Hamas, a prononcé un sermon du vendredi à Rafah, revêtu d’un uniforme militaire. S’adressant aux ailes militaires du Hamas et du Jihad islamique, Cheikh Abou Ayada a crié : « Attachez-moi à un missile et tirez-le sur Tel-Aviv…. Assez avec l’humiliation. »

Abou Ayada a également critiqué les États du Golfe, affirmant qu'ils s'opposent à la réconciliation entre le Hamas et le Fatah et « soutiennent les juifs dans la destruction de Gaza ».