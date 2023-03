Liliane Messika. “Lettre ouverte aux anti sionistes de droite, de gauche et des autres galaxies”

Vous parler d’un livre avant que de l’avoir reçu et lu, TJ ne le fait quasiment jamais.

Mais là il y a un auteur que nous connaissons tous ici, Liliane Messika et ses billets au vitriol.

Mais là Il y a un titre qui nous “parle” à tous, tant la maladie anti sioniste s’est répandue à tout-va, et jusqu’aux BIMI (Bien Intentionnés Mal Informés, précise l’auteur du succulent néologisme)

C’est à un voyage qu’elle nous promet “turbulent” que nous convie Liliane Messika: atterrissage à l’aéroport du Réel.

La 4ème de couverture nous promet que rien ne sera éludé ( ça n’est pas le “genre” de Liliane Messika): Données historiques, statistiques, accusations d’apartheid et descente dans les abysses de l’ONU: le voyage promet d’être passionnant. Rien d’étonnant pour qui a déjà lu Liliane Messika.

Note de l’Éditeur

“lls sont peu nombreux de nos jours, celles et ceux qui connaissent les réalités historiques, civilisationnelles, culturelles et humaines auxquelles se rattache le concept d´antisionisme. Devant l´avalanche de contradictions, d´incohérences et d´inventions historiques pures et simples, il semblait urgent d´apporter des éclaircissements. Liliane Messika possède une érudition historique, une verve et une causticité que connaissent bien les internautes. Elle se dévoue souvent pour déboulonner des préjugés qui semblaient intouchables. Elle a donc décidé de mettre de l´ordre dans ce chaos. Démarche salutaire, qui devrait permettre aux BIMI (les Bien Intentionnés Mal Informés) de s´y retrouver. Et ainsi de repartir du bon pied. La lecture de cet ouvrage est donc recommandée à celles et ceux qui n´utilisent pas les oeillères de leurs préjugés pour éviter de regarder la vérité en face”.

“Lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies”. Liliane Messika. Éditeur ‏ : ‎ Éditions de l’Histoire

