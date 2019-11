Likoud: appel de Binyamin Netanyahou et Yuli Edelstein

Le Premier ministre et le président de la Knesset se sont entretenus mardi avec à l’ordre jour principal la situation interne au Likoud. Ils ont publié un communiqué commun à l’issue de leur entrevue, appelant au calme: « Nous appelons à l’unité au sein du Likoud. Il est impératif de faire baisser les flammes, éviter les scissions et les querelles internes et se présenter unis face aux défis qui attendent le parti et l’Etat ».Lire la suite sur lphinfo.com