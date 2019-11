Lieberman-orthodoxes: Ayelet Shaked travaille en coulisses

Depuis les dernière élections, Ayelet Shaked reste persuadée qu’il est possible de former un gouvernement de droite incluant Avigdor Lieberman. Sur Aroutz 7, l’ancienne ministre de la Justice a avoué agir avec persévérance en coulisses afin de rapprocher les vues entre les partis orthodoxes et Israël Beiteinou dont les vues sont apparement incompatibles dans le domaine des relations Etat-religion et la conscription des étudiants en yeshivot.Lire la suite sur lphinfo.com