L’identification des Kabyles à Israël, la longue marche vers l’indépendance (par Jean-Pierre Lledo)

Moi qui ai été le témoin durant 30 ans de la lutte du peuple kabyle pour sa liberté, comment pourrais-je dissimuler mon émotion après avoir vu les images de la Marche organisée le 12 janvier dernier, à l’occasion de Yennayer (nouvel An berbère) 2966, à Tizi Ouzou, capitale de cette contrée, et ce à l’appel du MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie)[1].

Et comment ne pas être frappé par la symbolique de la quasi-simultanéité de cet événement avec, quelques jours plus tôt, le décès d’Ait Ahmed, un des historiques kabyles du mouvement indépendantiste algérien, qui entra en opposition (armée puis politique) au système dictatorial qui se mit en place dès l’indépendance en 1962.

Ce dirigeant dès le début s’opposa à la nouvelle Constitution algérienne imposée par l’Armée de Boumediene en raison notamment du second article postulant que l’Islam est religion d’Etat, puis au Code de la Nationalité qui en découla, n’accordant automatiquement la nationalité algérienne qu’aux seuls musulmans, alors même que de nombreux Chrétiens et Juifs s’étaient engagés pour l’indépendance, au côté ou au sein du FLN.

Et c’est de son parti, le FFS (Front des Forces Socialistes), que naquirent différents mouvements culturels puis politiques qui avec le temps s’autonomisèrent mais dont le dénominateur commun est resté la revendication de la reconnaissance de la langue berbère comme langue nationale et officielle et de tous les droits culturels qui en découlent.

Cette cause a en partie triomphé, mais elle est désormais considérée insuffisante pour assurer l’épanouissement du peuple de Kabylie, région balnéaire et montagneuse entre la Méditerranée et le désert, qui reste une zone de sous-développement. Et quelques jours après l’enterrement d’Aït Ahmed, c’est le MAK qui démontrait que la lutte du peuple kabyle avait désormais atteint un point de non-retour : la revendication d’autodétermination devant inéluctablement mener à l’indépendance. La transmission s’était faite !

Ferhat Mehenni qui dirige actuellement le GPK [2](Gouvernement Provisoire Kabyle) en exil pour donner à cette cause une audience internationale, est à l’origine de la création du MAK. Il est à lui seul un résumé et un symbole de toutes les luttes menées sous différentes bannières par le peuple et surtout la jeunesse kabyles. Puisqu’au début des années 70, c’est comme chanteur qu’il se fit connaitre, participant à l’éclosion de la nouvelle chanson kabyle, et dans son cas, à l’origine de la chanson à textes politiques. Il alla bien sûr en prison en tant que membre d’une Ligue des droits de l’homme frappée d’illégalité. Et dans les années 80, il soutint de toute sa célébrité le R.A.I.S (Rassemblement des Artistes, Intellectuels et Scientifiques), un mouvement citoyen qui s’imposa sans demander ni avoir d’autorisation, et dont l’objet essentiel était d’affronter la censure et la torture.

Ces luttes de la Kabylie furent chèrement payées par des centaines de morts. Ne pouvant atteindre le père, le propre fils de Ferhat Mehenni, d’une trentaine d’années, fut d’ailleurs assassiné à Paris, sans doute par un agent de la Sécurité militaire algérienne, comme ce fut le cas en 1987 d’Ali André Mécili, un autre dirigeant du FFS.

Le MAK et le GPK dont les dirigeants ont longtemps cru en une simple autonomie dans le cadre de l’Algérie, sont arrivés aujourd’hui à la conviction qu’il n’y a plus d’autre solution pour la Kabylie que l’indépendance. Ceux-ci ont indéniablement appris de l’histoire mondiale des mouvements de libération, à commencer par le FLN algérien. Manifestement, ils ont opté pour une lutte pacifique, les luttes armées ayant dépossédé les peuples au profit des hommes en armes. Et c’est un signe de sagesse qui donne idée de la maturité de ce mouvement.

On doit noter aussi parce que ce n’est pas anodin dans le contexte du monde musulman que ces dirigeants, en accord avec leur peuple, s’opposent à toute forme de judéophobie, y compris celle qui se dissimule derrière la lutte contre le sionisme et contre Israël. Sans doute le peuple kabyle, à l’instar d’autres peuples minoritaires dans le monde musulman, notamment le peuple kurde, a-t-il perçu instinctivement qu’il y avait une affinité entre sa volonté d’existence indépendante pour préserver personnalité, identité et dignité, et celle du peuple juif.

Je ne résisterai pas à citer deux faits.

Lorsque la gendarmerie nationale algérienne n’hésita pas à tirer à bout portant sur des manifestants kabyles pacifiques (années 2000) sans parler de toutes les autres exactions, dont les viols de jeunes hommes, les jeunes se mirent à scander le nom de celui qui avait été la bête noire de toutes les armées arabes du Monde arabe : ‘’Sharon ! Sharon !’’, soulignant ainsi la lâcheté de ces vils militaires juste aptes à réprimer un peuple sans défense.

Plus récemment, au moment du décès d’Ait Ahmed, des supporters algériens de foot violèrent en différents stades, la minute de silence décrétée démagogiquement par le pouvoir en criant ‘’Palestine chouhada !’’ (Palestine martyre), manière de signifier leur mépris au peuple kabyle assimilé ainsi aux Juifs, puisque malgré la disparition quasi-totale des Juifs d’Algérie avec l’indépendance, ‘’Juif !’’ reste l’insulte préférée comme partout dans le monde musulman. (Il existe sans doute, notamment en Kabylie, de nombreux Juifs marranes, mais seule une Kabylie libre leur permettra de s’affirmer comme tels). La Kabylie fut prompte à réagir à cette injure : ‘’Israël chouhada !’’ (Israël martyre) !

Tous mes vœux au peuple kabyle et à ses courageux dirigeants anciens et nouveaux, pour le nouvel an berbère Yennayer 2966 !

Honte à cette intelligentsia algérienne qui, mis à part l’écrivain Boualem Sansal, se fait la caisse de résonance d’un pouvoir qui trouve légitime le droit à l’indépendance des Sahraouis marocains, mais pas celui des Kabyles !

Honte à ces gauches française et mondiale aux soutiens sélectifs, qui plutôt que de soutenir la cause d’un peuple enraciné en sa terre depuis des millénaires, préfèrent faire allégeance au pouvoir algérien, afin qu’il ne puisse être dit que les Arabes peuvent aussi être des colonisateurs ![3]

Janvier 2016

Jean-Pierre Lledo, cinéaste, essayiste

1 – Le ‘’A’’ de MAK est passé d’Autonomie à Autodétermination, lors du deuxième congrès du MAK qui a eu lieu en Kabylie, le 09 et 10 décembre 2011.

http://www.tamurt.info/yennayer-2966-remerciements-du-president-du-mak-mass-bouaziz-ait-chebib/

[2] le GPK a été constitué le 1er juin 2010.

[3] http://www.siwel.info/Yennayer-2966-La-BRTV-recidive_a8422.html