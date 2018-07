Libé impute aux Juifs Français le massacre imaginaire des Gazaouis©

Dans un article publié par le journal Libération du 19 juillet 2018 : « combien de français servent dans l’armée israélienne », Fabien Leboucq impute aux juifs français, une partie de ce qu’il présente être une sorte de massacre commis à Gaza depuis le mois de mai 2018. Après avoir annoncé que les personnes de nationalité française représenteraient au moins 2% des effectifs totaux de Tsahal et qu’ils constitueraient la deuxième nationalité étrangère la plus représentée, il présente les éliminations de terroristes palestiniens survenus à la frontière entre Gaza et Israël, depuis le mois de mai 2018, comme l’œuvre d’une partie des Juifs Français. Ce faisant, le journal Libération attise insidieusement en France, la haine des juifs français puisque impliqués dans cette tuerie qui serait odieusement injuste.