C’est un personnage assez discret âgé de 80 ans et qui n’a pas pour habitude de se mêler de la vie politique de son pays. Mais le cardinal Bechara Boutros a-Rahi, chef de fils de la communauté maronite libanaise est inquiet du rôle néfaste et dangereux que joue le Hezbollah dans son pays, et il a décidé de le faire savoir.Lire la suite sur lphinfo.com