L’IA israélienne va retoucher vos photos de mariage

Un marié israélien impatient crée une entreprise qui édite des images en moins d’une demi-seconde par photo. Des dizaines de milliers de photographes se sont inscrits.

Lorsque Yoav Chai s’est marié en 2021, il s’est demandé pourquoi lui et sa femme avaient dû attendre plusieurs mois pour récupérer les photos du photographe de mariage. La réponse, a-t-il découvert, était que les photographes font un travail de post-production important. Depuis la correction de la balance des blancs et du mélange de couleurs à la suppression des images floues et au recadrage des photos pour qu’elles ressortent vraiment.

La post-production prend du temps. Et, franchement, n’est pas très intéressante pour les photographes. Ils préfèrent passer leur temps à prendre des photos plutôt qu’à les traiter.

Étant donné que les photographes de mariage prennent jusqu’à 3 000 photos numériques lors d’un seul événement, une seule semaine de mariage peut créer un sérieux retard – les photographes peuvent passer près de deux heures en post-production pour chaque heure de prise de vue.

150 millions d’images depuis son lancement en juillet 2020

Alors que Chai écoutait son photographe expliquer le goulot d’étranglement, il a enfilé son chapeau d’entrepreneur. Chai s’est concentré sur la vision par ordinateur et l’amélioration de l’image pendant ses études de maîtrise à l’Université de Tel Aviv.

Cette même approche pourrait-elle être appliquée pour accélérer la livraison des albums de mariage, s’est-il demandé ? La réponse est un oui retentissant.

La société cofondée par Chai, Imagen , a engagé des dizaines de milliers de photographes et a traité 150 millions d’images depuis son lancement en juillet 2020.

Une demi-seconde par photo

Chai est cofondateur et directeur de la technologie d’Imagen, basé à Givatayim, qui utilise l’intelligence artificielle pour capturer le « style » d’un photographe individuel qui peut ensuite être appliqué à des photos traitées par lots en quelques secondes, et non en quelques heures.

Imagen revendique une vitesse d’édition de moins d’une demi-seconde par photo. Le service coûte un minimum de 7 $ par mois plus 5 cents par photo. Le recadrage et le redressement coûtent un autre centime par photo. Les 1 000 premières modifications sont gratuites.

Imagen fonctionne avec Adobe Lightroom Classic, l’application de bureau utilisée par 90 % des photographes de mariage. Pour commencer, les photographes téléchargent un minimum de 3 000 photos qu’ils ont précédemment modifiées à partir de Lightroom. Le téléchargement comprend à la fois les versions originales et modifiées, permettant à Imagen de savoir quelles sont les préférences du photographe pour différents types de photos et d’éclairage.

Pas seulement les mariages

Alors que les mariages sont la priorité d’Imagen, environ 30 % des clients utilisant le logiciel effectuent d’autres types de travaux : photographie scolaire, événements sportifs, conférences, séances de maternité, portraits de famille. Prochaine étape : la photographie culinaire et immobilière. Environ 10 % des clients d’Imagen sont des studios médias qui emploient plusieurs photographes. Les autres sont de petites entreprises familiales d’une ou deux personnes.

SOURCE: Israel21c