L’hôpital Sheba dans le Top 10 du classement de Newsweek des meilleurs hôpitaux du monde

En collaboration avec l’Institut Statista, l’un des plus grands portails de statistiques du monde, le classement mondial de Newsweek répertorie les meilleurs hôpitaux de 21 pays dont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d’autres pays européens mais aussi Israël, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, l’Inde, la Thaïlande, l’Australie et le Brésil.Lire la suite sur tel-avivre.com