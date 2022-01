L’hôpital israélien qui guérit les enfants de la leucémie

Le Centre médical Sheba est devenu le premier hôpital israélien à obtenir une rémission totale chez les enfants atteints de leucémie, grâce à un traitement médical innovant, « la thérapie cellulaire CAR T », dans le cadre d’un essai clinique.

Leucémie: La thérapie cellulaire CAR T a enregistré un taux de réponse positive de 75% sur 17 patients traités au Centre médical Sheba. Ces derniers n’avaient pas réagi aux traitements traditionnels du cancer qu’ils avaient subis auparavant.

Ce traitement de pointe utilise les propres cellules T des patients, prélevées sur leur système immunitaire et manipulées génétiquement en laboratoire. Il s’agit de produire des récepteurs spéciaux appelés récepteurs antigéniques chimériques (CAR). Ils sont ensuite armés et attachés à une cible particulière sur les cellules cancéreuses (un antigène).

Les cellules sont cultivées en laboratoire jusqu’à ce qu’elles se multiplient par millions. Puis, elles sont réintroduites dans le patient.

Le département d’hémato-oncologie pédiatrique de Sheba et l’institut d’immuno-oncologie Ella Lemelbaum ont été à l’initiative de la thérapie cellulaire CAR T. Sheba devient ainsi l’un des seuls centres hospitaliers du monde à produire ce type de cellules et à utiliser avec succès son traitement innovant, dans le cadre d’essais cliniques expérimentaux.

« Nous avons le privilège de produire nos propres cellules ainsi que d’effectuer la recherche et les essais cliniques au sein de nos laboratoires. Nous ne dépendaons d’aucune entreprise du secteur de l’industrie pharmaceutique en Israël ou aux États-Unis » a confié le docteur Michal Besser, directrice du laboratoire de l’institut d’immuno-oncologie Ella Lemelbaum au Centre médical Sheba. « Nous conduisons des essais cliniques et faisons de la recherche sur la thérapie avec des cellules T depuis plusieurs décennies. Avec un taux de rémission de 75% des patients atteints de leucémie et de lymphome avancé, chez lesquels tous les traitements classiques avaient échoué, nous sommes convaincus que ce type de thérapie servira de plate-forme dans la lutte contre d’autres formes de cancer et d’autres maladies dans un proche avenir. »

Auteur de l’article : Steve Walz