L’hôpital du futur sera israélien

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le professeur Yitshak Kreiss, Directeur général du Centre médical Sheba, ont posé la première pierre du nouvel hôpital pédiatrique Edmond et Lily Safra lors d’une cérémonie qui s’est tenue sur le campus de Sheba. Ce sera l’hôpital du futur

L’hôpital nouvelle génération sera construit à côté de l’établissement existant. Il sera l’une des installations médicales les plus avancées au monde. En outre, il utilisera des méthodes de diagnostic basées sur la génétique.

« La construction de l’hôpital pédiatrique Safra est une belle réalisation et une grande mitsva pour aider ces jeunes. Je suis certain que vous le ferez avec beaucoup de fierté et que vous réussirez. J’ai confiance en vous pour guérir les enfants d’Israël », a déclaré le Premier ministre Netanyahu.

« Le nouvel hôpital du futur comprendra de nouvelles divisions et des départements uniques, différent de tout ce qui existe actuellement. Il intègrera une nouvelle unité pour enfants brûlés, une division des troubles de l’alimentation, ainsi qu’un département dédié aux traitements pour les jeunes atteints de maladies génétiques, » « Plus important encore, nous sommes un hôpital de paix et une lueur d’espoir non seulement pour les enfants d’Israël, mais aussi pour les enfants de la région, y compris les enfants de l’Autorité palestinienne, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, que nous traitons déjà. C’est l’ADN de Sheba. », dixit professeur Kreiss.

