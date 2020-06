L’homme qui balance à l’Union européenne la gigantesque fraude du président palestinien

Le lanceur d’alerte, Yasser Jadalah, un ancien haut responsable de l’Autorité palestinienne au bureau du président palestinien Mahmoud Abbas a remis des centaines de dossiers secrets à l’UE. Il s’agirait de la plus grande arnaque financière de l’histoire! DES MILLIARDS DE DOLLARS envoyés en aide humanitaire aux Palestiniens sont secrètement redirigés vers les comptes bancaires des fils et petits-enfants d’Abbas.

Une fraude automatique et généralisée. Un nouveau scandale impliquant le chef de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas et ses conseillers les plus proches a éclaté la semaine dernière. Un dénonciateur arabe palestinien a remis des centaines de fichiers secrets documentant une corruption généralisée au sommet de l’Autorité palestinienne. Cette fois, il les a partagés avec le gouvernement belge et l’Union européenne.

L’homme, Yasser Jadalah, l’ancien chef du département politique de l’AP, a déclaré que l’argent octroyé à l’AP par l’Union européenne et les pays arabes disparaît dans des comptes bancaires secrets appartenant aux petits-enfants d’Abbas.

Seulement trois personnes dans le bureau d’Abbas étaient au courant de cette pratique corrompue. Elle consiste à siphonner l’argent des donateurs et à le transférer sur des comptes bancaires privés. Les rois personnes impliquées sont Abbas lui-même, son secrétaire Intesar Abu Amara et son chef de cabinet adjoint Mahmoud Salameh.

Ces deux dernières personnes sont très proches d’Abbas. Elles l’isolent des autres responsables de l’Autorité palestinienne, a déclaré Jadalah dans une vidéo après avoir demandé l’asile politique en Belgique.

Destruction systématique des relevés

Lorsque les chefs d’autres départements de l’Autorité palestinienne, tels que les forces de sécurité, veulent des fonds, ils doivent d’abord flatter Abu Amara et Dalameh avant d’avoir accès à Abbas.

Pour couvrir ces actions criminelles, Abbas a ordonné la destruction de tous les comptes de bureau « pour des raisons de sécurité » tous les six mois. Mais en réalité, cela se produit pratiquement tous les jours. Jadalah serait actuellement traqué par des agents des services secrets d’Abbas qui, à plusieurs reprises, ont tenté de l’appréhender.

Cette semaine, à l’approche de la déclaration de souveraineté israélienne Abbas a donné de nouveaux ordres. Le Raïs a ordonné que des milliers de dossiers de l’AP dans plusieurs villes palestiniennes soient cachés ou détruits en vue d’une éventuelle confrontation avec l’armée israélienne. Un nouveau prétexte ?

Reste à voir si l’UE agira contre l’Autorité palestinienne après avoir reçu la preuve que l’argent des contribuables européens est utilisé pour enrichir encore plus la famille d’Abbas.