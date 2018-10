L’homme du jour. Simon Seroussi, de l’ambassade d’Israël au Cameroun.

(Gabonactu.com) – Le Premier secrétaire de l’ambassade d’Israël au Cameroun avec juridiction sur le Gabon, Simon Seroussi a effectué du 22 au 25 octobre dernier une visite de travail et d’amitié au Gabon où il a rencontré plusieurs officiels et diplomates accrédités au Gabon dans la perspective de la relance de la coopération entre son pays et le Gabon, a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse à Libreville.

« C’est une étape préliminaire. Rien n’est encore mis en place mais c’est déjà un grand pas », s’est réjouit le diplomate s’adressant à la presse.Lire la suite sur israelvalley.com