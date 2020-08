L’hommage de Sivan Rahav Méir au rav Adin Steinsaltz

Comment a-t-il été capable de faire autant de choses ? Le Rav Adin Steinsaltz – lauréat du prix Israël, commentateur du Talmud, de la Bible et du Mishné Torah de Maïmonide, qui a dirigé d’innombrables projets éducatifs – est décédé vendredi, à l’âge de 83 ans.

Beaucoup se demandent comment il a accompli un champ d’activités si vaste. Voici ce qu’il a publié à l’âge de 20 ans seulement, cela peut à la fois donner une réponse et aussi nous servir de conseil :

« L’idéal de vie juif c’est de vivre toute la vie. Cela signifie ne pas se préparer durant sa jeunesse à une vie qui est censée venir plus tard, et de cette façon gaspiller la vie présente et la mépriser, ni regretter dans la vieillesse la vie passée, mais tout simplement Vivre la vie à tout moment comme elle se présente. Vivre la vie dans le présent.

La vie juive est une vie qui a une mission : améliorer le corps, améliorer l’esprit et améliorer le monde, et tout cela en affinité constante avec D-ieu. Le système des mitzvot, les commandement pratiques, nous enseigne que cette mission est constante, à tout moment de notre vie. Plus une personne étudie – plus elle comprend comment vivre, bien sûr si elle veut vivre, et ne se satisfait pas seulement des rêves sur la vie.

Par conséquent, à chaque âge, dans chaque situation et en tout lieu, l’homme a un rôle et de cette manière, il peut vivre la totalité de ses années, de ses jours et de ses moments dans la vie réelle et véritable. «

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah. Il est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.