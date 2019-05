L’historien israélien Zeev Sternhell créé une polémique sur le « fascisme français ».

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. En février a paru un recueil dirigé par Zeev Sternhell : « L’Histoire refoulée – La Rocque, les Croix-de-Feu, et le fascisme français » et ce livre a relancé la polémique sur l’existence d’un fascisme français dans l’entre-deux-guerres et notamment sur le rôle du colonel François de La Rocque, ancien président des Croix de feu, et fondateur du Parti social français.Lire la suite sur israelvalley.com