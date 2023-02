L’histoire tragique du petit garçon souriant d’Auschwitz

L’histoire très triste d’un garçon de quatre ans a fait le tour du monde après que le restaurateur de photos Tom Marshall a colorié et distribué le dernier cliché de l’enfant.

Istvan Reiner a été photographié à Auschwitz en 1944, souriant et dans son uniforme rayé. Deux semaines plus tard, ce petit garçon est mort avec sa grand-mère dans une chambre à gaz. En souvenir de la libération d’Auschwitz, le Britannique Tom Marshall a restauré numériquement plusieurs photos il y a 3 ans de cela. Avec les images colorées, il attire à nouveau l’attention du public sur l’horreur qui s’est déroulée dans le camp de concentration. En plus des images macabres des corps, la photo d’Istvan Reiner, quatre ans, a particulièrement frappé.

Istvan Reiner

Le garçon sourit à la caméra dans son costume rayé. Deux semaines plus tard, l’enfant était gazé.

Istvanka ou “Istvan” Reiner est né dans une famille juive en 1940. L’enfant lui-même n’était pas juif, car sa mère s’était convertie au protestantisme. Néanmoins, le garçon fut emmené avec ses parents dans le ghetto hongrois de Miskolc. Après quoi il fut déporté avec sa famille au camp de concentration d’Auschwitz.

Gazé 15 jours plus tard

Dans ce camp, Istvan a été immédiatement séparé de sa mère et placé avec sa grand-mère. Peu de temps après, lui et sa grand-mère sont morts dans une chambre à gaz, tout comme 11.000 autres personnes qui avaient été transférées de Miskolc. La mère et le frère d’Istvan ont survécu à Auschwitz et ont été libérés en 1945. Ils ont migré vers les États-Unis en 1947.

Les photos en couleurs d’Istvan et de ses compagnons font à nouveau le tour du monde. Le restaurateur de photos Tom Marshall, qui a colorié les photos, a déclaré sur son site web que cette série de clichés était émotionnellement le projet le plus touchant de sa carrière. “Normalement, j’aime les vieilles photos en couleurs, parce que le processus redonne vie aux choses. Mais ces images étaient tout simplement choquantes”, explique-t-il. Le Britannique espère que ses photographies pourront aider à se souvenir, afin que cela ne se reproduise plus jamais.

Source 7 Sur 7