L’histoire omni-présente entre juifs et espagnols. Barcelone en larmes.

Tel-Aviv (Dan Rosh). Ce n’est pas du tout par hasard que l’attentat de Barcelone d’hier soir a eu une très forte résonance en Israël. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’aucun Israélien n’a été identifié parmi les personnes tuées ou blessées lors de l’attentat terroriste. L’organisation Etat islamique a revendiqué cette attaque, dont la police pense qu’elle pourrait s’inscrire dans un projet plus vaste d’attentats coordonnés.

Binyamin Netanyahu a condamné jeudi soir l’attentat terroriste : « Israël condamne fermement l’attentat terroriste à Barcelone. Au nom des citoyens d’Israël, j’envoie des condoléances aux familles de ceux qui ont été tués et souhaitent un rétablissement rapide des blessés. Ce soir, nous avons encore vu que le terrorisme frappe partout. Le monde civilisé doit se battre pour le vaincre «

JERUSALEM-BARCELONE. De nombreux fils invisibles existent entre Barcelone et l’Etat hébreu. L’histoire juive de Barcelone est riche et vieille de plus de 1700 ans. Concernant l’arrivée des juifs en Espagne, plusieurs versions existent : une légende parle de deux des fils de la Reine de Saba (la femme du roi Salomon) qui auraient été les premiers juifs à s’installer en Espagne.

Mais il est généralement admis que la présence juive date du 3ème siècle avant J.C. En 70 (après J.C.) le deuxième temple de Jérusalem est détruit, ce qui marque le début d’une Diaspora massive. Peu le savent mais sous l’Empire Romain, environ une personne sur dix était juive. Après s’être tout d’abord installés auprès des communautés juives existantes en Turquie ou en Egypte, certains décidèrent de continuer le voyage jusqu’en Espagne, pensant atteindre alors le bout du monde.

Lire la suite sur israelvalley.com