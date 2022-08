L’histoire du cahier de la transmission. De Moscou en Israël

Voici ce que Yehezkel Lipshitz m’a écrit : « Mon voisin du yishouv Mitzpé Yéricho, Yossef Perl, est décédé. Je suis venu réconforter sa femme et son fils, et ils m’ont montré un cahier particulier.

Le grand-père de Yossef s’appelait Hirsch Leibovich. Il vivait près de Moscou, au plus fort du communisme. Avant de mourir, il prit six cahiers identiques et écrivit dans chacun tout ce qu’il savait sur le judaïsme. Chacun de ses enfants a reçu un cahier et a été invité à le transmettre à la génération suivante. La famille s’est dispersée. Yossef est l’un des petits-enfants. Il a immigré en Israël, a étudié dans une yeshiva et a soigneusement gardé le cahier, car il ne savait s’il en restait d’autres exemplaires.

Cette semaine Yossef est décédé, et le vieux et émouvant cahier du grand-père, écrit en russe et en yiddish, est passé parmi les visiteurs venus consoler la famille. C’est le testament d’un homme qui écrit avec tristesse qu’il est le dernier Juif du monde. Il espère que peut-être l’un de ses descendants voudra au moins entendre l’histoire du peuple Juif, et trouvera un sens à ses paroles. Mais il comprend qu’il n’y a pas beaucoup de chance que cela se produise. Selon lui, si une personne utilise ce cahier, cela donnera du repos à son âme dans l’autre monde.

Ce ne fut pas le dernier juif

Il commence par la fête de Pessah, puis toutes les autres fêtes et ainsi enseigne aux petits-enfants toute l’histoire juive au moyen du cycle de l’année. Et il ajoute même les coutumes familiales qu’il a vues chez ses grands-parents.

Il écrit sur la Torah, combien elle est plus précieuse que l’or, et combien elle ravive l’âme. Enfin, il écrit aussi beaucoup sur l’exil difficile et la rédemption qu’il ne cesse d’attendre. »

Il est peu probable que Hirsch, le grand-père de Yossef, ait imaginé une telle réalité : il ne serait pas le dernier Juif. C’est le communisme qui disparaîtra du monde. Son petit-fils immigrera en Israël dans un État juif, et le cahier qu’il a écrit avec beaucoup d’efforts survivra, guidera sa vie et sera également publié aujourd’hui, sur Coolamnews dans le texte que vous venez de lire.