L’histoire de Mahmoud, terroriste, sauvé par la police…israélienne

Dimanche 15 octobre, Mahmoud a failli y passer. Il avait décidé avec quelques connaissances d’aller se « défouler » sur les hommes de la police israélienne. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le terroriste.

Dimanche soir. Mahmoud et 3 (ou 4) de ses amis décident d’aller en découdre avec des Israéliens. Ils se donnent rendez-vous non loin de leur domicile dans le quartier d’Abou Tor, à Jérusalem. Il s’agit d’un quartier mixte et sensible de la capitale. Aussi, il n’est pas rare d’y croiser des hommes de la police des frontières.

Il ne sera pas difficile pour Mahmoud et ses acolytes de dénicher une patrouille. Les fauteurs de trouble ne sont pas venus les mains vides. Les uns ont des cailloux de bonne taille et Mahmoud lui, a confectionné un cocktail-Molotov. A l’arrivée d’un véhicule de la police des frontières (Magav), c’est la ruée. Les pierres pleuvent et Mahmoud espère bien faire flamber la voiture aux vitres grillagées et ses occupants avec !

Mahmoud est en feu

Il allume sa bouteille incendiaire, vise, mais la mèche est trop courte. Le feu s’introduit dans la bouteille qui explose dans sa main. Alors que les autres assaillants prennent aussitôt la fuite, Mahmoud est en feu. Les policiers s’arrêtent aussitôt et interviennent pour éteindre les flammes qui consumaient le terroriste.

Une ambulance arrive rapidement sur les lieux et évacue le blessé vers l’hôpital Hadassah de Har Hatsofim. Brûlé sur les bras et le ventre au second et troisième degré, Mahmoud aura la vie sauve…grâce à ceux qu’il était venu tuer. Il passera néanmoins devant la justice, sitôt remis sur pieds.

Ainsi va le monde dans cette partie du globe !