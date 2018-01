Lgbt. Le rabbin Benny Lau de Ramban assiste à un mariage gay à Tel-Aviv.

Le monde orthodoxe israélien change sur tous les plans. L’histoire d’un Rabbin assez connu et qui a fait la Une en Israël : « Benny Lau est né à Tel-Aviv. Son père, Naphtali Lau-Lavie, était un diplomate israélien. Son oncle est le Rabbin Israël Meir Lau qui deviendra plus tard Grand Rabbin d’Israël. Il dirige la synagogue Ramban dans le quartier de Katamon à Jérusalem, il a créé aussi le projet 929 pour l’étude de la Bible en Israël et il est chercheur à l’Institut Israélien de la Démocratie. Le rabbin Benny Lau a assisté à un mariage d’un couple gay ».

Benny Lau a expliqué pourquoi il a pris part à un événement gay : “L’idée que deux personnes cherchent à faire une union conjugale, est à mes yeux un sauvetage de la vie contre la mort, pas moins. Vivre seul est comme un décret de mort et on doit faire tout son possible pour sortir de cette mort.” Le rabbin Lau a affirmé qu’à son avis, laisser un homme dans la solitude est plus grave car cela peut les amener à se suicider.Lire la suite sur israelvalley.com