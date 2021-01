L’expert français du Moyen-Orient qui considère que la Torah est un faux

Henry Laurens est encensé par les médias français. Ce professeur au collège de France apporte son analyse de la situation au Moyen-Orient, et un panel d’argumentaires destinés à laver les Palestiniens de tout acte de violence.

Le parti-pris de cet « expert » est simple, et permet de mieux comprendre son aura auprès de médias spécialisés dans la critique d’Israël: pour le Pr. Laurens, la Torah est un faux, de même que les croyances chrétiennes d’ailleurs, seul le Coran trouvant grâce à ses yeux.

Voici un extrait de son entretien réalisé en 2015 par le magazine Le Point, où il justifie à sa façon la destruction du Tombeau de Joseph par les Palestiniens: attention, ces propos sont d’une rare violence contre la légitimité du Peuple juif sur la terre d’Israël.

Extraits :

« Le tombeau est un lieu de pèlerinage pour les Israéliens : il symbolise pour les Palestiniens la présence de l’autre, de l’ennemi. Il a d’ailleurs déjà été brûlé lors d’une précédente intifada : il est le signe de l’accaparement d’une partie du territoire palestinien. À partir du moment où les revendications territoriales se fondent sur des prémices historiques, tout site ancien est susceptible de devenir un enjeu politique. Mais il me paraît sage de prendre du recul, car, quelle que soit la religion, on fabrique les lieux bibliques en Palestine de manière industrielle.

Vous voulez dire que ce tombeau n ‘en est pas un ?

Si, c’est un tombeau, mais sûrement pas celui de Joseph, puisqu’il n’a jamais existé [sic ndlr.]. Le fils de Jacob vendu par ses frères est un mythe, ne l’oublions pas [sic ndlr.]. Donc je doute qu’il ait jamais eu une sépulture. Ensuite, si lieu saint biblique il y a en Palestine, en général, ce ne sont ni les juifs ni les chrétiens qui les ont désignés comme tels, mais les musulmans. Il est donc fort possible que ce mausolée ait appartenu à un saint soufi et qu’à un moment donné on l’ait rattaché à un personnage biblique. »

Le raisonnement est donc clair, le fil de Jacob n’aurait jamais existé et le tombeau de Joseph serait en fait celui d’un saint musulman, donc les Palestiniens ne détruisent pas réellement un site religieux juif, cqfd.

Ce serait risible si ce monsieur n’était pas considéré en France comme l’un des spécialistes les plus sérieux concernant le Moyen-Orient…