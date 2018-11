L’ex-PDG de sodastream et son clip écolo

Un homme d’affaire super doué, multimilliardaire et philanthrope, ça existe ! L’exemple type en est l’ancien PDG de SodaStream, la marque leader dans le secteur des eaux gazeuses. !

L’ex PDG de SodaStream Daniel Birnbaum, puisque c’est de lui dont il est question, a beaucoup plus de temps libre depuis la vente de son entreprise courant du mois d’août dernier– pour quelques 3,2 milliards de $ – à la société Pepsi-Cola.

C’est ainsi que lui est venue l’envie de se lancer un nouveau défi, un autre combat d’importance : Sensibiliser le monde aux dommages environnementaux croissants causés par tous plastiques à usage unique abandonné par n’importe qui n’importe où !

En homme d’expérience qui a déjà fait ses preuves, Daniel Birnbaum sait que toute idée à défendre se « vend » à l’instar de la « Pub »- beaucoup mieux par l’image. Et c’est ainsi qu’il a commis un petit film déjà visualisé des millions de fois à peine sorti depuis mardi dernier sur YouTube !

Pour ce faire il a fait appel à des vedettes américaines du style de Thor Björnsson, de Sarah Catherine Hooket et Sir Rod Stewart à qui il a demandé de prêter sa voix à la très charmante tortue de mer , vedette de ce clip.

Et ça marche !

« Le plastique est devenu une menace pandémique avec un impact encore inconnu sur la santé humaine, mais avec des conséquences environnementales dévastatrices pour les océans et toute vie marine », a déclaré Daniel Birnbaum, partie prenante lors de sa présentation. « Au cours de cette campagne, nous avons voulu donner la parole aux animaux marins et, avec eux, encourager les particuliers et les entreprises à passer du plastique à usage unique à un emballage réutilisable.»

« J’aime beaucoup nos océans et notre vie marine », a déclaré pour sa part Stewart. Se félicitant d’avoir fait partie de cette heureuse initiative, d’avoir pu aider à sensibiliser et permis des changements des plus simples mais vitaux ! Le monde doit changer plus que ses habitudes de consommation pour lutter contre une inévitable pollution mondiale.

Nous devrions tous faire de notre mieux pour abandonner le plastique à usage unique, notamment tout ce qui est du style pailles, gobelets, sacs et bouteilles », a déclaré Daniel Birnbaum.

Voici le moment venu de regarder ladite vidéo

N’empêche ! Même s’il n’y a rien à redire quant au sujet : Sauver la planète fait bien partie des causes les plus nobles à défendre, s’il est indispensable d’agir vite, vite, l’alternative proposée fait sourire…

Coup de maître sinon premier coup d’essai !

En effet Daniel Birnbaum met en avant la solution de ses bouteilles réutilisables sous couvert de sauver le monde comme il avait déjà su vanter les qualités de son « contenant » en 2016 employant entre autres le même acteur, la star de Game of Thrones , Hafthor ‘Thor’ Bjornsson, détenteur du titre de l’homme le plus fort d’Europe, celui-ci prônant que le port de lourdes bouteilles était le meilleur exercice de fitness urbain qu’il connaissait… Et obtenant, cette année-là, un record israélien dans le domaine internet avec plus de cinq millions de connections en seulement quelques jours.

Conclusion : Faire le bien autour de soi est une excellente chose. Encore faut-il en avoir les moyens !

Ce qui se vérifie en ces termes : « Il vaut mieux se donner les moyens de donner même s’il faut en passer par une pub personnelle pour ce faire, plutôt que de ne rien donner mais pouvoir se vanter d’être resté pur de toute action bassement mercantile….