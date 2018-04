L’ex-PDG de BP rejoint le conseil d’administration de Windward (Israël).

Lord John Browne, 70 ans, ancien PDG de British Petroleum (BP), rejoint le conseil d’administration de la société israélienne Windward, fondée en 2010 par le PDG Amit Daniel et le vice-président produit Matan Peled. L’entreprise de big data, basée à Hashlosha Street à Tel Aviv, analyse les risques maritimes à travers une cartographie et une analyse fiables de toutes les informations sur le trafic maritime sur les océans et les mers.Lire la suite sur israelvalley.com