L’ex patron du Mossad raconte sa mission de sauvetage à Entebbe￼

Il y a 45 ans, des terroristes ont détourné un avion civil transportant 248 passagers. Ils ont forcé le pilote à faire atterrir l’avion à Entebbe, en Ouganda, et capturé 102 passagers juifs et israéliens. Cela a conduit à l’une des missions de sauvetage les plus audacieuses de Tsahal: l’Opération Entebbe.

Regardez l’histoire de l’opération Entebbe racontée par l’ancien directeur du Mossad, Tamir Pardo. Tamir a été enrôlé dans l’armée israélienne en 1971 et a servi comme officier dans Sayeret Matkal, une unité des forces spéciales. Au cours de l’opération, il a servi comme officier du commandant de l’opération, le lieutenant-colonel Yonatan Netanyahu z”l. Pardo a terminé son service en 1978 avec le grade de capitaine et a rejoint le Mossad un an plus tard.