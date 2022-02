L’ex Miss Univers et la blague douteuse de son chéri sur les Juifs

On ne peut pas rire de tout et surtout dire n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Diego El Glaoui, le chéri de l’ancienne Miss France et Miss Univers 2016 en a payé les frais en ce début de semaine après une blague de mauvais goût sur sa story Instagram.

Ce weekend, Iris Mittenaere et sont petit ami se sont rendus à Genève en Suisse pour un mariage. A cette occasion, le jeune homme a partagé une photo de l’ancienne Miss Univers qui n’est pas passée inaperçue non pas à cause de la beauté de cette dernière mais à cause du filtre Baby Yoda (un personnage de Star Wars). En voyant sa copine grimée en Grogu, l’homme d’affaires a posté la légende suivante: « Un scotch sur le nez tu mettras, un petit nez tu auras (ne fonctionne pas sur les juifs) ».

Miss Univers en Baby Yoda et le commentaire douteux

Seulement voilà, ces propos ne sont pas du tout bien passés auprès des internautes. D’ailleurs, un internaute n’a pas manqué de faire la remarque à Diego El Glaoui en lui envoyant le message suivant: « antisémite de m*rde ». Mais c’était sans compter sur la répartie du jeune homme qui n’a pas l’intention de se laisser insulter sans rien dire.

La réponse de Diego El Glaoui

Certainement pas antisémite

« Bah non. Ma chance est d’être issu de la diversité. Je suis né d’un père juif et j’ai donc grandi dans une famille juive bercée par ses traditions et dont je suis on ne peut plus fier. L’humour juif c’est avant tout se moquer de soi-même (mais surtout des ashkénazes). Bref non, je suis tout ce que tu veux, mais certainement pas antisémite » s’est ainsi défendu Diego El Glaoui dans un premier temps.

Mais il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également ajouté: « Chez nous c’est culturel, on s’est toujours foutus de notre propre gueule. L’autodérision est une forme d’intelligence que j’espère nous ne perdrons jamais ». Pour conclure, le beau brun a posté une photo de la fête en compagnie de sa chère et tendre en disant: « Fier de mon gros nez et d’en rire surtout ». Voilà qui a le mérite d’être clair et une bonne façon d’essayer d’alléger les choses. L’autodérision est donc une des armes de Diego El Glaoui face à ses détracteurs.

SOURCE: Public